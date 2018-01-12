بالفيديو.. متهورو القيادة و متعاطون المخدرات في قبضة المرور السري

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير تلفزيوني، اليوم الجمعة، عن عمليات مطاردة المرور السري للمستهترين بأرواح الآخرين من قائدي السيارات الذين يقودون على سرعات عالية، إضافة إلى الكشف عن تعاطي عدد منهم المسكر والحشيش.

وظهر في التقرير الذي أذيع ضمن مبادرة ” الله يعطيك خيرها ” ، عملية القبض على عدد من المتهورين، والذين ضبطت بحوزتهم ممنوعات، ما بين مشروبات مسكرة، ومواد مخدرة، منها ” الحشيش “، حيث أقر عدد من المقبوض عليهم بتدخين سجائر الحشيش.

ورصد التقرير، عدد من قائدي السيارات المتهورين، أحدهم يقود على سرعة 200 كيلومتر، فتم إيقافه من قبل المرور السري، واتضح أنه في حالة غير طبيعية، فيما برّر آخر السرعة بأنها ” طاقات شباب زائدة ” ، وثالث بأنه مستعجل.

وأوضح أحد رجال المرور أنه بعد رصد سيارة مسرعة رفض قائدها التوقف ولاذ بالفرار، تم رفع رقم اللوحة للاستفسار، فتبين أن السيارة وصاحبها مطلوبان، كما أقر أحد الموقوفين بشرب المسكر، وآخر بتدخين الحشيش.