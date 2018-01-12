” سيميوني ” : أتلتيكو مدريد متحمس لمواجهة فريق مونتيلا

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، أن فريقه سيخوض مواجهة إشبيلية، بربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بحماسة، بالرغم من أن إشبليه منافس قوي ويمتلك العديد من اللاعبين الجيدين.

وقال ” سيميوني ” ، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية زيارة ملعب إيبار بالجولة 19 من الليجا: ” إشبيلية منافس هام لديه باع طويل في الكأس، ويمتلك لاعبين جيدين للغاية، قام بتغيير مدربه أخيراً تعاقد مع الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، وهو مدرب قدم الكثير في فلورنسا وميلان، بعيداً عن طريقة رحيله الأخيرة، بالتأكيد ستكون موقعة هامة نظراً للأجواء ولكونه ربع النهائي ” .

وأضاف” اختيار المنافس لا يعتمد علينا، لكن علينا التهيأ ومحاولة اجتياز الدور الإقصائي أمام المنافس الذي سيقع أمامنا، نحن دائماً متحمسون ومتشوقون، لكن علينا الآن التفكير في إيبار، وبعدها في إشبيلية، التي سيكون اللعب أمامه صعباً ” .

وينتظر أن يستضيف ملعب واندا متروبوليتانو مباراة الذهاب على أن تقام مباراة العودة في رامون سانشيز بيزخوان خلال هذا الشهر.