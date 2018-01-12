هيئة الإغاثة الإسلامية تُسلم مساعدات مالية لأكثر من 10 آلاف يتيم في الأردن

عادل الحربي (صدى):

سلّمت هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي اليوم، كفالات بقيمة إجمالية وصلت ” 1,755,3350 ” ديناراً أردنياً، لما يقارب 10426 يتيماً من مختلف المحافظات الأردنية، في مركز أيتام النصر التابع لمكتب الهيئة في العاصمة عمّان.

وشارك في توزيع الكفالات نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نائب رئيس البعثة محمد العتيق، بحضور عدد من مسؤولي هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وبإشراف إدارة التنمية الاجتماعية الأردنية.

مما يذكر أن هذه الكفالات تأتي ضمن المبادرات والمساعدات المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لأشقائها في الأردن، حيث تعمل رابطة العالم الإسلامي منذ أكثر من 20 عاماً على ايصال تلك المساعدات لمستحقيها، ولديها حالياً العديد من الأنشطة الخاصة بكفالة الأيتام، وتقديم العناية اللازمة لهم صحياً وتعليمياً واجتماعياً من خلال 10 مراكز منتشرة في الأردن.