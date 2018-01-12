” ييري مينا ” : برشلونة النادي الأفضل في العالم

نواف السالم(صدى):

أجري المدافع الكولومبي ييري مينا، الفحوصات الطبية اللازمة لانتقاله إلى برشلونة، الذي سيقدمه غدًا السبت، كلاعب جديد في صفوفه.

وقال ” مينا ” ، الذي ينتظر أن يوقع على عقد يربطه بـ ” البلاوغرانا ” حتى صيف 2023، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يشعر بـ ” فخر لا يوصف ” بانتقاله إلى برشلونة، مشيرًا إلى أنه حقق إنجازًا لطالما حلم به.

وأضاف المدافع الكولومبي، ” آمل التعلم كثيراً من رموز البرسا الكبار أمثال ميسي، وبيكيه، وأومتيتي، وماسكيرانو، هم أفضل لاعبين في العالم، آمل أن أحقق الأهداف المرجوة، والأهم هو الفوز بالألقاب ” .

وأشار ” برشلونة فريق صلب للغاية ومتماسك، يمتلك الكرة كثيراً وكما يعلم الجميع فهو أفضل ناد في العالم ” .