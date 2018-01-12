بالفيديو.. العائلات في تفاعل مع أسماء لاعبي الأهلي قبل المباراة

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجمهور الأهلي من مدرجات العائلات ، يظهر تفاعلهم مع أسماء لاعبي الفريق التي تُنادى قبل بدء المباراة بنصف ساعة .

وأوضح المقطع حالة الحماس التي اشتعلت بها المدرجات بوجود العوائل ، خلال لقاء الأهلي بالباطن في ملعب الجوهرة باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين .