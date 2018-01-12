التعاون يتعادل إيجابيًا مع الرائد

نواف السالم(صدى):

حقق نادي التعاون التعادل الإيجابي مع نظيره الرائد خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين بهدفين لكل فريق .

وتمكن جفين البيشي من هز شباك المرمى للمرة الأولى في الدقيقة الخامسة من بداية الشوط الأول لصالح فريقه التعاون ، فيما أنقذ يحيى المسلم الفريق بتحقيق هدف التعادل الثاني في الدقيقة الـ 88 من الشوط الثاني ، بهدف في مرماه عن طريق الخطأ .

وسجل ” المسلم ” هدف الرائد الأول في الدقيقة السادسة من الشوط الأول ، فيما سجل شكابالا هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ 35 من الشوط الأول .