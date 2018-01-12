بالصور.. ” مدني الباحة ” ينجح في العثور على الوافد المفقود في حالة اعياء

محمد بن شقيه(صدى):

تبلغ مركز القيادة والتوجيه من قبل الشرطة عن فقدان سوداني الجنسية ٢٤سنة ومهنته راعي غنم بحمى محوية شمال محافظة القرى بمنطقة الباحة .

حيث شاركت فرق الدفاع المدني الميدانية مع الجهات المعنية في عملية البحث في الموقع المحدد وهو موقع مظلم وشديد الوعورة ، فيما استمرت عملية البحث الى الساعة الواحده والنصف من مساء امس الخميس دون وجود اي اثار للمفقود واستئنفت عملية البحث عند الساعة ٦ من صباح اليوم الجمعة .

وبتواجد أعضاء من فريق السلام التطوعي واستمرت عمليات البحث الى ان تم العثور على المفقود من قبل رجال الدفاع المدني عند الساعة ٥.٣٠ من مساء اليوم الجمعة في موقع يبعد عن مقر سكنه (٢ كم تقريبا) وهو مصاب بإعياء شديد.

حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله للمستشفى وتسليم الموقع لجهة الاختصاص .

وقد ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحه لجميع المشاركين جهودهم المضنيه في البحث متمنياًً للجميع التوفيق كما نقل لجميع المشاركين شكر وتقدير معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو .

صرح بذلك المتحدث الاعلامي العقيد جمعان بن دايس الغامدي.