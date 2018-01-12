أمير الحدود الشمالية يأمر بمتابعة الحالة الطبية للمسنة ” م. العنزي “

خالد الضبيبي(صدى):

أصدر أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، تعليماته لمدير عام الشئون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي، بمتابعة الحالة الطبية للمريضة ” م. العنزي ” والبالغة من العمر 73 سنة عامًا، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لحالتها.

وأوصى ” بن عبدالعزيز “، بدراسة الحالة ونقلها لمستشفى متخصص بالمملكة، وإبلاغه بأي عقبات تحول أمام علاجها ضمن تقرير دوري عن تطور حالتها الصحية، وذلك بعد توجيهه بتشكيل لجنة طبية متخصصة ومحايدة من وزارة الصحة بمدينة الرياض لمتابعة الحالة.

جاء ذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوسوم تحت عنوان ” خطأ طبي يدخل المريضة م.العنزي- 73 سنة في غيبوبة ” بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، الأمر الذي نفت صحته مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.