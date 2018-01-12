المحمدي: فوزنا أمام العراق سيعزز من حظوظنا في التأهل من دور المجموعات الآسيوية

واس(صدى):

أكد مساعد مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم صالح المحمدي أهمية مباراة الغد التي ستجمع المنتخب السعودي بنظيره العراقي في الجولة الثانية لمنافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، كون النقاط الثلاث ستعزز من حظوظهم في التأهل من دور المجموعات .

وقال المحمدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: ” مباراتنا غداً لن تكون سهلة كونها مفترق طرق ومهمة على مستوى النقاط التي نسعى لكسبها لتساعدنا بشكل كبير في التأهل، لذلك أتوقع مواجهة ستتسم بالحماس والإثارة ” .

وأشار مساعد مدرب المنتخب السعودي، إلى أن المنتخبين السعودي والعراقي اعتادوا على مواجهة بعضهما في عدد من البطولات وكان آخرها في التصفيات الآسيوية الأولية التي أقيمت في العاصمة الرياض كونهما في نفس المجموعة ، مؤكداً أن لاعبي الأخضر السعودي سيكونون بإذن الله في كامل جاهزيتهم وحضورهم الذهني والفني العالي ليتمكنوا من الفوز وحسم نقاط المباراة لإكمال المشوار الآسيوي، مبيناً أن اللاعبين دائماً حاضرين خصوصاً في مثل هذه المباريات الهامة .