بالفيديو.. إنشاء معسكر لنجل شقيق ” صالح ” بأحدث التجهيزات
تداولت مصادر مقطع فيديو يفيد بتولي دولة الإمارات مسؤولية إنشاء معسكر جديد خاص بطارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، في منطقة بئر أحمد بعدن.
واستقطب المعسكر حوالي ألفي جندي من الحرس الجمهوري الموالي لصالح، والذين وصلوا إليه لتشكيل النواة الأولى والقوة الضاربة ضد الحوثيين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المعسكر مزود بأحدث وأكبر التجهيزات العسكرية، حيث يمتلئ بعربات وآليات عسكرية متوسطة وثقيلة.
انزل المنشور هذا ، ما انزله . انزله ، ما انزله المهم قلت انزله ويمرض من مرض ،طبعاً قرار الامارات في اليمن أقوى من السعودية ، ومن اول يوم غادر طارق محمد عبدالله صالح صنعاء بادرت الامارات با انشاء اكبر معسكر في اليمن يتبع طارق ، وصل أكثر من الفين جندي الى هذا المعسكر من الحرس الجمهوري او الحرس الخاص بطرف مختلفه ،المعسكر موجود في عدن في بئر احمد ، والإمارات قامت بتدعيمة وتسليحه با أقوى الأسلحة ،الفيديو من احد جنود الحزام الأمني في عدن ،وهو يصور جانب واحد من المعسكر التابع لطارق .ونسخه مع التحية للإصلاحيين المتحمسين اللي مش عارفين ايش حاصل من ورى الكواليس.
Posted by Ahmed Ibn Alashwal on Friday, January 12, 2018
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