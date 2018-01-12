بالفيديو.. إنشاء معسكر لنجل شقيق ” صالح ” بأحدث التجهيزات

انزل المنشور هذا ، ما انزله . انزله ، ما انزله المهم قلت انزله ويمرض من مرض ،طبعاً قرار الامارات في اليمن أقوى من السعودية ، ومن اول يوم غادر طارق محمد عبدالله صالح صنعاء بادرت الامارات با انشاء اكبر معسكر في اليمن يتبع طارق ، وصل أكثر من الفين جندي الى هذا المعسكر من الحرس الجمهوري او الحرس الخاص بطرف مختلفه ،المعسكر موجود في عدن في بئر احمد ، والإمارات قامت بتدعيمة وتسليحه با أقوى الأسلحة ،الفيديو من احد جنود الحزام الأمني في عدن ،وهو يصور جانب واحد من المعسكر التابع لطارق .ونسخه مع التحية للإصلاحيين المتحمسين اللي مش عارفين ايش حاصل من ورى الكواليس.

Posted by Ahmed Ibn Alashwal on Friday, January 12, 2018