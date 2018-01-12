البنوك تحذر من نصابين يستهدفون الخريجين الباحثين عن عمل عبر الإنترنت

حمود العنزي(صدى):

وجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، الخريجين والباحثين عن عمل، رسالة بأخذ الحذر من الوقوع في شراك النصب والاحتيال التي تنصبها بعض الجهات عبر الإنترنت، والتي تزعم قدرتها على توفير وظائف برواتب مغرية مقابل رسوم رمزية.

وقال أمين عام اللجنة طلعت زكي حافظ، إن الخريجين عليهم توخي الحذر والتقدم على الوظائف عبر القنوات الرسمية، وتحاشي اللجوء للمواقع المشبوهة المنتشرة عبر الإنترنت، والتي تهدف للحصول على مبالغ مالية وللوصول للبيانات الشخصية للخريج أو الخريجة، بهدف ابتزازه أو ابتزاز أسرهم، خاصة بالنسبة للفتيات.

ودعا ” حافظ ” ، خلال مشاركته في حملة ” لا تفشيها ” التي أطلقتها بنوك المملكة مؤخراً، الخريجين والخريجات الباحثين والبحاثات عن عمل إلى عدم تمليك بياناتهم الشخصية لأي جهة تدّعي القدرة على توفير وظائف لهم مقابل مبالغ غير نظامية، طالباً منهم التقديم على الوظائف عبر القنوات الرسمية المخصّصة للتوظيف فقط.