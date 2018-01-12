آل الشيخ: 100 ألف مشترك بحملة ” ادعم ناديك ” .. والهلال في الصدارة

طلال الغامدي(صدى):

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن عدد المشتركين في حملة ” ادعم ناديك ” بلغ اليوم الجمعة، 100ألف مشترك.

وأضاف ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الهلال يتربع على رأس القائمة بـ1585 مشتركًا، وثانيًا النصر، بـ 59 مشتركًا، يليه الاتحاد بـ 197 مشتركًا، من ثم الأهلي بـ 171 مشتركًا، ودعم فريق الشباب بـ 65 مشتركًا، والاتفاق، 25 مشتركًا، ثم أحد بـ 33 مشترك، والتعاون7 مشترك، والباطن مشترك، والفتح بـ 3 مشترك، والرائد 5 مشتركًا، والفيحاء شارك بـ 21 مشتركًا، والفيصلي بمشترك، والقادسية بـ3 مشترك، مشيرًالإلى أن الإجمالي يقرب من 100 ألف مشتركًا.