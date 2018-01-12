رسميًا.. ماتياس بريتوس ينتقل إلى كويرتارو المكسيكي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الهلال تعاقد لاعبه المهاجم ماتياس بريتوس على الانتقال إلى أحد النوادي المكسيكية اليوم الجمعة ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وعلق الهلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” رسميًا .. إنتقال ماتياس إلى نادي كويرتارو المكسيكي ” .