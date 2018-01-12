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رسميًا.. ماتياس بريتوس ينتقل إلى كويرتارو المكسيكي

رسميًا.. ماتياس بريتوس ينتقل إلى كويرتارو المكسيكي
ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الهلال تعاقد لاعبه المهاجم ماتياس بريتوس على الانتقال إلى أحد النوادي المكسيكية اليوم الجمعة ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وعلق الهلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” رسميًا .. إنتقال ماتياس إلى نادي كويرتارو المكسيكي ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 2 ساعتين

بلعنه

[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم لك الحمد حتى ترضى واذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى
احلى خبر..

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