رسميًا.. ماتياس بريتوس ينتقل إلى كويرتارو المكسيكي
أعلن نادي الهلال تعاقد لاعبه المهاجم ماتياس بريتوس على الانتقال إلى أحد النوادي المكسيكية اليوم الجمعة ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .
وعلق الهلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” رسميًا .. إنتقال ماتياس إلى نادي كويرتارو المكسيكي ” .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلعنه
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد حتى ترضى واذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى
احلى خبر..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23070 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب