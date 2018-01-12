رأي الشارع السعودي حول دخول العوائل للملاعب السعودية

الجمعة 12
يناير
والله العاقلة ماتذهب للااماكن الغبية ذي مايجي من وراها إلا الفساد .
السنه ذي ما جانا مطر حتى الغيم ما شفناه
ما السبب في ذلك؟
هههههههههههههههههه ههههههههههههههههه
الشارع السعودي اجل
اجل حنا وش الشارع الافغاني😒
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M-512[ عدد التعليقات: 950 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله العاقلة ماتذهب للااماكن الغبية ذي مايجي من وراها إلا الفساد .
السحاب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
السنه ذي ما جانا مطر حتى الغيم ما شفناه
ما السبب في ذلك؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23070 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه ههههههههههههههههه
نوال[ عدد التعليقات: 13754 ] نشر منذ 1 ساعة
الشارع السعودي اجل
اجل حنا وش الشارع الافغاني😒