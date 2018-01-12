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  3. رأي الشارع السعودي حول دخول العوائل للملاعب السعودية

رأي الشارع السعودي حول دخول العوائل للملاعب السعودية




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 950 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله العاقلة ماتذهب للااماكن الغبية ذي مايجي من وراها إلا الفساد .

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

السنه ذي ما جانا مطر حتى الغيم ما شفناه
ما السبب في ذلك؟

[ عدد التعليقات: 13754 ] نشر منذ 1 ساعة

الشارع السعودي اجل
اجل حنا وش الشارع الافغاني😒

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