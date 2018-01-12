” العمل ” تدعو للمساهمة في الوصول إلى المحتاجين عبر وصال
أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ، عن مبادرة ” وصال ” التي تهدف إلى الوصول للمحتاجين وتقديم المساعدات لهم .
وعلق ” أبا الخيل ” موضحًا طريقة المساهمة في الوصول إلى المتعففين والإبلاغ ببياناتهم عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” ساهم معنا في الوصول إلى المحتاجين المتعففين من خلال خدمة وصال الإلكترونية، وتزويدنا ببياناتهم لنصل إليهم من هنا .
وأرفق المتحدث باسم العمل إنفوجرافًا مبسطًا يوضح كيفية التقديم لاستكمال بيانات المحتاجين المتعففين بالمملكة .
ابوسلطان[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخي اعطونا المساعدة المقطوعة نحن في حاجة إليها تأخرت علينا حسو في المحتاجين لماذا كل هذا التأخير