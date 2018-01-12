” العمل ” تدعو للمساهمة في الوصول إلى المحتاجين عبر وصال

علي القحطاني (صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ، عن مبادرة ” وصال ” التي تهدف إلى الوصول للمحتاجين وتقديم المساعدات لهم .

وعلق ” أبا الخيل ” موضحًا طريقة المساهمة في الوصول إلى المتعففين والإبلاغ ببياناتهم عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” ساهم معنا في الوصول إلى المحتاجين المتعففين من خلال خدمة وصال الإلكترونية، وتزويدنا ببياناتهم لنصل إليهم من هنا .

وأرفق المتحدث باسم العمل إنفوجرافًا مبسطًا يوضح كيفية التقديم لاستكمال بيانات المحتاجين المتعففين بالمملكة .