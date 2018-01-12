” ماريا برودان ” : رفضنا عرض الهلال لـ ” ستانسيو ” مقابل الإعارة

نواف السالم(صدى):

كشفت الرومانية آنا ماريا برودان، وكيلة تعاقدات اللاعبين- زوجة المدرب لورنتيو ريجيكامب- عن أنها تلقت 10 عروض للاستفادة من خدمات موكلها اللاعب نيكولاي ستانسيو المحترف ضمن صفوف أندرلخت البلجيكي، بينها عرضين من المنطقة العربية.

وعن مفاوضات نادي الهلال لاستقطاب صانع الألعاب الروماني ستانسيو، أكدت ” برودان ” ، أن ” ستانسيو اقترب من الدوري التشيكي بنسبة 99.9 في المائة، ولا ينقصنا سوى بعض التفاصيل اليسيرة قبل الإعلان الرسمي ” .

وأضافت وكيلة تعاقدات اللاعبين ” رفضنا عرضين من المنطقة العربية وآخر من بشكتاش التركي، بسبب رغبة تلك الأندية في التعاقد مع ستانسيو على سبيل الإعارة ” .