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  3. بالفيديو.. مليشيا الحوثي تهين أسرة اللواء علي محسن الأحمر بمنزله في سنحان

بالفيديو.. مليشيا الحوثي تهين أسرة اللواء علي محسن الأحمر بمنزله في سنحان

بالفيديو.. مليشيا الحوثي تهين أسرة اللواء علي محسن الأحمر بمنزله في سنحان
فهمي محمد(صدى):

قال الدكتور فاروق حمزة، باحث في الشأن السياسي، إن مليشيا الحوثي، لازالت تتبع انتهاكتها، وتهين أسرة اللواء علي محسن الأحمر، بمنزله في سنحان.

وظهر في الفيديو التي نشره ” حمزة ” ، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تهديد بعض أفراد مليشيا الحوثي، لـ ” الأحمر ” ، إذا ما سلم أحد أفراد مليشيا الحوثي ” أمامكم عشرة دقائق لتسليمه.. وإلا أقطع رؤسكم ” ، ولكن ” الأحمر ” لم ينصت له.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 2 ساعتين

وين الرجاجيل الي ينقالهم داخل مارشوهم رش للرافضة عيال المتعة لكن القوة قوة القلب
والله لو اني موجود ماغير فضيت رشاشي في نص بطونهم ذا الكلاب عيال ابن المتعة
وَذَا النشطون ماغير يرسلون لنا يرفعون ضغطي والسكر وماغير جالسين خلف ذا الكمبوتر وياكلو هربجر وبطاط وكشبت الله المستعان

[ عدد التعليقات: 5636 ] نشر منذ 2 ساعتين

مع الأسف ولا زالوا على حدود صنعاء والحوثي الإيراني يزبد ويرعد ويتنهك الأرض والعرض والمال

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 10 دقائق

كلهم حول بعض

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