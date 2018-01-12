بالفيديو.. مليشيا الحوثي تهين أسرة اللواء علي محسن الأحمر بمنزله في سنحان

فهمي محمد(صدى):

قال الدكتور فاروق حمزة، باحث في الشأن السياسي، إن مليشيا الحوثي، لازالت تتبع انتهاكتها، وتهين أسرة اللواء علي محسن الأحمر، بمنزله في سنحان.

وظهر في الفيديو التي نشره ” حمزة ” ، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تهديد بعض أفراد مليشيا الحوثي، لـ ” الأحمر ” ، إذا ما سلم أحد أفراد مليشيا الحوثي ” أمامكم عشرة دقائق لتسليمه.. وإلا أقطع رؤسكم ” ، ولكن ” الأحمر ” لم ينصت له.