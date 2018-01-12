هاري كين و غوارديولا يحصدان لقب الأفضل في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

حاز لاعب توتنهام هاري كين ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على اختيار رابطة دوري المحترفين الإنجليزية لهما كأفضل لاعب وأفضل مدرب عن شهر ديسمبر الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتمكن هاري كين من التفوق على 7 لاعبين وهم لاعبا ليفربول محمد صلاح و روبيرتو فيرمينو ، بالإضافة إلى النجم رياض محرز الجزائري ، و لاعب مانشستر يونايتد جيسي لينغارد ، ولاعب تشيلسي ماركوس ألونسو .

ونجح ” غوراديولا ” في الحصول على لقب أفضل مدرب في الشهر الماضي ، بعدما حافظ على سجل السيتي خاليًا من الهزائم منذ بداية الموسم في الدوري ، حيث تعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي يتوج فيها مدرب السيتي بجائزة مدرب الشهر هذا الموسم .