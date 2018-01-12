هاري كين و غوارديولا يحصدان لقب الأفضل في الدوري الإنجليزي
حاز لاعب توتنهام هاري كين ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على اختيار رابطة دوري المحترفين الإنجليزية لهما كأفضل لاعب وأفضل مدرب عن شهر ديسمبر الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .
وتمكن هاري كين من التفوق على 7 لاعبين وهم لاعبا ليفربول محمد صلاح و روبيرتو فيرمينو ، بالإضافة إلى النجم رياض محرز الجزائري ، و لاعب مانشستر يونايتد جيسي لينغارد ، ولاعب تشيلسي ماركوس ألونسو .
ونجح ” غوراديولا ” في الحصول على لقب أفضل مدرب في الشهر الماضي ، بعدما حافظ على سجل السيتي خاليًا من الهزائم منذ بداية الموسم في الدوري ، حيث تعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي يتوج فيها مدرب السيتي بجائزة مدرب الشهر هذا الموسم .
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