بالصور.. استعدادات هيئة الرياضة لاستقبال العائلات باستاد الملك عبدالله

ماجد محمد(صدى):

خصصت الهيئة العامة للرياضة فريق عمل متكامل للمساهمة في تسهيل دخول العائلات للمرة الأولى إلى مباراة اليوم التي تقام ضمن الجولة الـ17 من دوري المحترفين بين الأهلي والباطن، باستاد الملك عبدالله في جدة.

وتمكنت الهيئة من إنهاء استعداداتها لتحقيق السرعة والسهولة في دخول العائلات إلى الأماكن التي خصصت لها داخل الاستاد، وخاصةً عبر البوابات الخارجية رقم 3 و6 .

