قائمة نجوم السوشيال ميديا

أماني الغامدي(صدى):

تختلف الصفحات كليًا على فيسبوك، وتويتر، وكذلك انستجرام، فالمعجبون يختلفون من موقع لآخر، وكذلك اهتماماتهم، ولذلك من يتألق ويحصد أكبر متابعة على تويتر من مشاهير العالم ربما لا يحقق الأمر نفسه على فيسبوك، وينطبق الأمر أيضًا على موقع تبادل الصور الأشهر إنستجرام.

ورصدت احدى التقارير قائمة النجوم على “ فيسبوك ” في مواجهة “ تويتر ” و ” إنستجرام ” ، ومن يسيطر على أكبر عدد من المتابعين ورواد شبكات الـ ” سوشيال ميديا ” .

نجم انستجرام

تحتل سيلينا غومز، 25 عامًا، المطربة والممثلة الاميركية، الصدارة بـ 132 مليون متابع على انستجرام، لتصبح ملكة إنستجرام لعامي 2016 و2017 على التوالي، ويأتي البرتغالي كريسيتانو رونالدو في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة تأتي المطربة الاميركية أريانا غراندي.

نجم تويتر

تتصدر المطربة الامريكية كاتي بيري، 33 عامًا، منصة تويتر بـ 108 ملايين متابع، ففي حزيران لعام 2017، وصلت بيري إلى 100 مليون متابع، واستمرت في الزيادة إلى الآن، لتتفوق على كل من جاستين بيبر 85 مليون متابع، وريهانا 59 مليون متابع.

نجم فيسبوك

فيسبوك هو المنصة الأكثر شعبية بين وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، حيث يضم أكثر من 2 مليار مستخدم نشط، ويتصدر هذه المنصة بلا منازع نجم النادي الملكي كريستيانو رونالدو، بـ122 مليون إعجاب، ليصبح بينه وبين منافسه الرياضي ليونيل ميسي فارق كبير، حيث يحصل ميسي على 89 مليون إعجاب فقط، فيما تحتل المركز الثاني المطربة الشهيرة ذات الأصول اللبنانية شاكيرا بـ 104 ملايين إعجاب، ويليها فان ديزل النجم الهوليودي بـ 100 مليون اعجاب .