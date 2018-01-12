وفاة مواطن ثلاثيني بـ ” عفيف ” وإصابة 3 آخرين إثر الإصابة بفيروس ” كورونا “

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن هناك 3 حالات مصابين بفيروس متلازمة الشرق الأوسط ” كورونا ” ، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة لمواطن ثلاثيني بعفيف، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الإصابات تضمنت ” مواطن سعودي يبلغ 72 عامًا بمدينة القريات، وآخر في الخرج ويبلغ 61 عامًا، وثالث في تبوك ويبلغ 60 عامًا ” ، مؤكدة أن إصابتهم أولية وحالتهم مستقرة.

فيما أشارت ” الصحة ” إلى وفاة شاب سعودي يبلغ من العمر 28 عامًا، إثر إصابته بالفيروس، حيث كان يسكن مدينة عفيف، مضيفة أنه كان يعاني من أمراض مزمنة.