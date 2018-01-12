بالصور.. ” التجارة ” تضبط مستودعا مخالفا لترويج الفحم

نايف السالم(صدى):

داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار مستودعًا ، تستغله عمالة لترويج الفحم تحت مسمى مخالف ” مملكة الحجاز ” ، كما صادرت 12 طن و 9400 كيس فحم .

وتمكنت الفرق الرقابية من مداهمة المستودع عبر كمين محكم بالتعاون مع الجهات الأمنية ، ومن ثم التحري والمتابعة حتى ثبوت صحة المخالفة .

وأسفرت المداهمة عن غلق المستودع واستدعاء صاحبه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه ، وتسليم العمالة للجهات الأمنية لإيقاع العقوبات اللازمة عليهم .