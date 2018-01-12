بالصور.. ” التجارة ” تضبط مستودعا مخالفا لترويج الفحم
داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار مستودعًا ، تستغله عمالة لترويج الفحم تحت مسمى مخالف ” مملكة الحجاز ” ، كما صادرت 12 طن و 9400 كيس فحم .
وتمكنت الفرق الرقابية من مداهمة المستودع عبر كمين محكم بالتعاون مع الجهات الأمنية ، ومن ثم التحري والمتابعة حتى ثبوت صحة المخالفة .
وأسفرت المداهمة عن غلق المستودع واستدعاء صاحبه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه ، وتسليم العمالة للجهات الأمنية لإيقاع العقوبات اللازمة عليهم .
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