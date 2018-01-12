الاتحاد الأفريقي يدين وصف ” ترامب ” للدول السمراء بأنها حثالة

واشنطن(صدى):

أدان الاتحاد الأفريقي العبارات التي نُسبت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث وصف خلالها دول أفريقيا بأنها حثالة .

ومن جانبه ، أكدت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئاسة الاتحاد ، إن تصريح ” ترامب ” يشذ عن السلوك المقبول ويثير الغضب بشكل كبير .

وأشارت ” كالوندو ” إلى أن هذه العبارات أكثر من جارحة للشعوب ذات الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة ، حيث أنها تمتد لتؤثر سلبًا على المواطنين الأفارقة أيضًا .