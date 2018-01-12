الاتحاد الأفريقي يدين وصف ” ترامب ” للدول السمراء بأنها حثالة
أدان الاتحاد الأفريقي العبارات التي نُسبت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث وصف خلالها دول أفريقيا بأنها حثالة .
ومن جانبه ، أكدت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئاسة الاتحاد ، إن تصريح ” ترامب ” يشذ عن السلوك المقبول ويثير الغضب بشكل كبير .
وأشارت ” كالوندو ” إلى أن هذه العبارات أكثر من جارحة للشعوب ذات الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة ، حيث أنها تمتد لتؤثر سلبًا على المواطنين الأفارقة أيضًا .
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ 32 دقيقة
سيادة الرئيس ترامبولين ,يامن وصلت الى ذلك المنصب في غفلة من الزمن وحماقة بعض البشر , يامن تزعم انك من العرق الابيض انت بالذات لاعلاقة لك بالبياض فلست بلون الثلج وحتما لونك احمر واصفر وبمنتهى القباحة ان لم تميز لونك جيدا فلابد انك تعاني من عمى الوان , وعموما نذكرك بان اولك كان نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت مابين ذلك تحمل العذرة فما الذي يجعلك افضل من اي من الناس *********** لا شيىء