مصرع قائد عمليات القوات النظامية بريف حماة إثر اشتباكات ضد المعارضة

دمشق(صدى):

لقي قائد عمليات القوات النظامية العقيد الركن وسام جحجاح مصرعه اليوم الجمعة ، على جبهة معان في ريف حماة الشمالي بسوريا ، خلال اشتباكات عسكرية ضد الفصائل المعارضة بالمنطقة .

ومن جانبه ، نعى الإعلام الحربي التابع لقوات الأسد مقتل القائد ، خاصةً أنه كان من أبرز القياديين العسكريين في إدارة الاستخبارات الجوية وفرع المنطقة الشمالية .

وكانت فصائل المعارضة قد أطلقت يوم أمس الخميس معركة تحت مسمى ” رد الطغيان ” ، حيث نجحت في السيطرة على بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية .