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مصرع قائد عمليات القوات النظامية بريف حماة إثر اشتباكات ضد المعارضة

مصرع قائد عمليات القوات النظامية بريف حماة إثر اشتباكات ضد المعارضة
دمشق(صدى):

لقي قائد عمليات القوات النظامية العقيد الركن وسام جحجاح مصرعه اليوم الجمعة ، على جبهة معان في ريف حماة الشمالي بسوريا ، خلال اشتباكات عسكرية ضد الفصائل المعارضة بالمنطقة .

ومن جانبه ، نعى الإعلام الحربي التابع لقوات الأسد مقتل القائد ، خاصةً أنه كان من أبرز القياديين العسكريين في إدارة الاستخبارات الجوية وفرع المنطقة الشمالية .

وكانت فصائل المعارضة قد أطلقت يوم أمس الخميس معركة تحت مسمى ” رد الطغيان ” ، حيث نجحت في السيطرة على بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية .


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