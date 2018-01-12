الإعلاميين اليمنيين: 2250 انتهاكا ضد الصحفيين منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية

فهمي محمد(صدى):

أفاد تقرير صادر عن المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين، اليوم الجمعة، عن رصد 2250 حالة انتهاك ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ومؤسساتهم منذ انقلاب ميلشيا الحوثي على الشرعية حتى نهاية ديسمبر 2017.

وقالت المنظمة، في تقريرها، إن مليشيا الحوثي الإيرانية مسئوليتها عن 85% من الانتهاكات الموثقة تجاه الصحفيين فى 21 محافظة يمنية، مشيرة إلى أن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا تصدرت قائمة الانتهاكات المسجلة بنسبة 88%.

وذكر التقرير، أنه تم رصد 20 نوعاً من الانتهاكات التي قامت بها مليشيا الحوثى الانقلابية ضد الإعلاميين والتي تمثلت بالاختطاف، والإخفاء القسرى والقتل والاعتداء الجسدي واستهداف المنازل، واحتلال المؤسسات الإعلامية، والملاحقة الأمنية، مشيرا إلى أنه تم رصد خلال الثلاثة أعوام الماضية قيام مليشيا الحوثى بقتل 22 صحفيا من خلال القنص، واستخدامهم دروعاً بشرية، وأن 141 صحفياً تعرضوا للاختطاف.

وأوضح التقرير، أن مليشيا الحوثي احتلت المرتبة الأولى بالانتهاكات الموثقة بعدد 1972 حالة انتهاك، ومحافظة تعز فى المرتبة الثانية بعدد 81 حالة، مشيرا إلى أن محافظة مأرب الخاضعة لسلطة الشرعية، استقبلت منذ عام 2015 وحتى نهاية 2017، 219 صحفياً وإعلاميًا ما نسبته 40% من اجمالي 544 صحفياً شردتهم مليشيا الحوثي الإيرانية.