انطلاق BMW الفئة الثانية أكتيف وجران تورر المطورين باختلافات محدودة

لندن(صدى):

كشفت BMW عن نسخة مطورة من سيارتيها الـ MPV الفئة الثانية أكتيف تورر والفئة الثانية جران تورر كموديل العام وتميزت السيارتان بتحديثات محدودة في التصميم مقارنة بالطرازات الحالية منها وتشمل التحديثات شبكة تهوية أكبر أمامية ومزيد من الرحابة في الجزء الأمامي ومصابيح ضباب LED جديدة ووحدات اضاءة مطورة في الأمام والخلف.

ويمكن للمشترين الاختيار بين 13 لون خارجي للسيارة بما فيهم البيج Jucaro والبرتقالي Sunset بجانب باقة من خيارات العجلات خفيفة الوزن الألومنيوم و6 تصاميم جديدة للعجلات التي تتراوح بين 16 و19 بوصة. كما أن المقاعد الأمامية باتت أكثر راحة مع خامات عديدة لفرشها تتنوع بين الاقمشة والقماش ومواد أخرى وفرش ألكانتارا وجلد داكوتا.

كما تزود السيارة بباقة خدمات BMW ConnectedDrive Services وأحدث أجيال النظام الترفيهي iDrive مع نظام ملاحة وتحكم بالصوت وواجهة حساسة تعمل باللمس. كما زودت بكونسول وسطي قابل للتعديل وناقل حركة ثنائي القابض من 7 أو 8 سرعات. وتحمل السيارة محركات ديزل وبنزين وتتراوح قوتها بين 107 و228 حصان ويحققان كفاءة في استهلاك الوقود وانبعاثات كربونية بين 112 و147 جمكم مع فلتر محدد للسيارات الديزل والمحركات رباعية الاسطوانات أو بشاحنين توربينيين.

كما تبقي BMW 2-Series Active Tourer 225XE iPerformance PHEV جزء من الخيارات بقوة 221 حصان وعزم دوران 385 نيوتن متر وتسارع من الثبات الى 100 كم في 6.7 ثانية ومدى تنقل بين 41 و45 كم على الوضعية الكهربائية فقط. وتتوفر السيارة بسعر يبدأ من 34.992 دولار لنسخة Active Tourer 216d القياسية و46.699 دولار لنسخة 225xe في بريطانيا .