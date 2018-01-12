بالصور.. جدة تزف مهرجان ” ربيعنا أحلى “

سعيد العجل(صدى):

افتتح كلاً من رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة الدكتور سليمان موصلي والأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن فعاليات مهرجان ربيعنا احلى ٢٩ الثقافي الترفيهي الذي تنظمه جمعية مراكز الأحياء بجدة ومجلس التنمية السياحي بمحافظة جدة وبحضور الاستاذ نبيل نصيف والاستاذ غازي الغامدي والمستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي بأسم اللجنة التنفيذية للجمعية الاستاذ حسن بصفر .

يستمر المهرجان ٥٥ يوم ويأتي المهرجان في إطار حرص الجمعية على تلبية احتياجات أفراد والمجتمع وأهالي جدة وزوارها خلال إجازة الربيع دعماً لجهود تنمية السياحة الداخلية

ويشارك في المهرجان عدد من الجهات الحكومية المعنية، والخاصة والقطاع الثالث بالإضافة إلى عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ويقام المهرجان على ارض مساحة ٣٥ الف متر مربع، الواقعه على امتداد طريق الستين خلف ايكيا وابيات، وتشتمل الفعاليات على مسرح ربيعنا احلى، والمسيرة التي تضم الشخصية الكرتونية، إضافة إلى حديقة الحيوانات وخيمة السيرك وخيمة التسوق والمسابقات الترفيهية والألعاب المختلفة والأناشيد والقصص والحكايات والعديد من الفعاليات الأخرى المصاحبة للمهرجان.

وشمل برنامج الأفتتاح على قص شرط المهرجان ثم جولة عامة على الاركان والاجنحة وخية الأسر المنتجة لتعرف على قصص نجاحات برنامج إمكان التابع لجمعية مراكز الأحياء بجدة والذي يهدف الى تحويل الأسرة من طالبة الى معطية كما شملت الزيارة الى مسيرة الأطفال وترديد السلام الوطني وقصائد شعرية بالاضافة الى مشاهدة العروض الممتعة في خيمة السيرك واختتمت الجولة بصور تذكارية لفريق العمل.

