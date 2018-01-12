شبه توقف للحركة المرورية بطريق ” الطائف-الرياض “
تسبب انقلاب مركبة نقل متوسط، في شبه توقف بالحركة المرورية بطريق الطائف-الرياض، بعد جسر المويه.
وأعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عبر تويتر، مباشرة الجهات المختصة الحادث؛ لإنهاء الحالة وإعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
طريق الميقات[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
هناك لوحه تحتاج تغيير لانها خادعه منها من يود الذهاب الى الميقات يجد لوحه واحدكيلو متر وعندما تمر تجد قبل الوصول للميقات مدخل اخر يؤدي ويدخل الى حديقه ومنتزه فالكثير ينخدع في الطريق ويتجه الحديقه والمنتزه نرجو وضع لوحتين لتوضيح ان هناك فرق وهناك مدخلين بالترتيب والتاريخ او اي شي اخر
التوسعة على المسلمين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة
انشاء مقر خاص لتطوير قدرات مهندسين الطرق اما بالاهتداء لما سخره الله لنا لنتعلم منها من مخلوقات وموجودات لانشاء نظام سير وطرق واسع اما في الطريق او السيارات او العقول او الادب والخلق والتربيه في الطريق للجميع