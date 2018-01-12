شبه توقف للحركة المرورية بطريق ” الطائف-الرياض “

عبد العزيز القثامي(صدى):

تسبب انقلاب مركبة نقل متوسط، في شبه توقف بالحركة المرورية بطريق الطائف-الرياض، بعد جسر المويه.

وأعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عبر تويتر، مباشرة الجهات المختصة الحادث؛ لإنهاء الحالة وإعادة الطريق لوضعه الطبيعي.