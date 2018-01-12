البيئة: إنهاء الأعمال الإنشائية بمختبر التشخيص البيطري في جازان

تركي السالم(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اكتمال الأعمال الإنشائية لمختبر التشخيص البيطري بجازان لخدمة مربي الثروة الحيوانية في المنطقة.

وبين البطشان أن المختبر الذي تجاوزت تكلفة إنشاءه 12 مليونا سيعمل على تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ودعم الوزارة في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية وفحص الإرساليات الحيوانية، كما سيكون أكثر المختبرات اختصاصا في اختبارات الكشف عن مرض حمي الوادي المتصدع وأمراض الفصيلة الخيلية.