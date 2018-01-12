إيرانيات يتنكرن بزي رجال لدخول الملاعب

طهران(صدى):

لجأ عدد من النساء الإيرانيات، إلى تحويل نفسهم إلى ذكور ظاهريا عبر حيل المكياج، ليتمكن من دخول الملاعب وتشجيع فرقهن المفضلة، حيث أنها الطريقة الوحيدة لاستطاعتهم دخول الملاعب، وفقا للقوانين الإيرانية.

ونشرت إحداهن وتدعي ” زهرة ” ، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورتها وهي في ملعب بطهران، متنكرة في هيئة رجل بشارب ولحية مستعارين، موضحة أنها وضعت ماكياجا كثيفا كي تظهر ملامحها فعلا ملامح رجالية.

وكانت زهرة قد سئمت من عدم استطاعتها بمتابعة فريقها المفضل إف سي بيرسيبوليس لكرة القدم في إيران، فلجأت إلى هذه الحيلة لحضور المباراة ضد نادي تيراكتور من مدينة تيريز في 29 ديسمبر.

وأثارت قصة زهرة جدلا واسعا حول حق المرأة في دخول الملاعب في إيران، معترضين على قرارات السلطات الإيرانية.

وكانت قد قامت مشجعة أخرى لفريق إف.سي.بيرسيبوليس، قبل أسبوع بخداع الأمن أثناء مباراة في أهواز بجنوب غرب إيران

شبنام، حيث وضعت أيضا لحية مستعارة.

