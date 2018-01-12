بالصور.. انطلاق ” بيجو 2008 ” الأكثر فخامة في نسخة Allure Premium

لندن(صدى):

لم يعد الأمر يقتصر على السيارات الفاخرة لتتمتع بتجهيزات فاخرة فقط لأن هناك طرازات تقليدية غير فاخرة باتت تزود بتجهيزات فاخرة مميزة كذلك والدليل على ذلك شركة بيجو سيتروين التي لديها قسم للسيارات الراقية DS. والآن لدينا كذلك نسخة جديدة من بيجو 2008 وهي نسخة Allure Premium التي تعتمد على نفس السيارة الكروس أوفر المدمجة.

وحملت السيارة العديد من التجهيزات الفاخرة المميزة وتشبه هذه النسخة ما تقدمه بيجو 208 Allure Premium الهاتشباك التي قدمت في 2017 . وتحمل السيارة مرايا بلون خاص وكذلك مقابض أبواب بنفس اللون واسبويلر خلفي وأقواس عجلات ممتدة وقضبان للسقف مع سقف زجاجي بانورامي Cielo بصورة قياسية مع تطعيمات سوداء أوكسفورد داخلية .

كما يتواجد اضاءة محيطية في الداخل ونظام ترفيهي بشاشة 7 بوصة ومقصورة i-Cockpit, وتبلغ تكلفة كل هذه التجهيزات 1400 استرليني في بريطانيا ولكن النسخة الجديدة بصورتها المميزة وتجهيزاتها الكاملة يبلغ سعرها 800 استرليني . وسيمكن للمشترين الحصول على السيارة في بريطانيا بمحرك PureTech ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بنزين أو محرك ديزل BlueHDi سعة 1.6 لتر.

