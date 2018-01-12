بالفيديو.. المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء العراق غدا

طلال الغامدي(صدى):

اختتم المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب العراق غدا ضمن الجولة الثانية من كأس آسيا 23 سنة.

ويلتقي الأخضر نظيره العراقي على استاد تشانغشو بمدينة تشانغشو في الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة.

واختتم المنتخب تدريبه تحت إشراف المدير الفني دانيال تيغيليا، الذي اعتمد على تطبيق عدد من التمارين التكتيكية، وتنفيذ تمارين على الكرات الثابتة.

ومن جانبه، حث رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي، عادل بن محمد عزت، لاعبي المنتخب في اتصال هاتفي على تقديم كل ما لديهم في مباراة الغد أمام العراق لنيل نقاط المباراة الثلاث.

يذكر أن الأخضر تعادل مع نظيره الأردني 2/2 في المباراة الافتتاحية.