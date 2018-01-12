” المنيف ” : التقدم للوظائف التعليمية يتطلب توافق الدرجة العلمية مع التخصص

عادل الحربي (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، أن التقدم للوظائف التعليمية يتطلب توافق الدرجة العلمية مع التخصص والمرحلة التعليمية ومستوى الاختبار المحدد لكل مادة.

وقال حمد المنيف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” نقدر ما جاء في التغريدة ونتشرف بخدمة الجميع وللإيضاح ” .

وأضاف: ” التقدم للوظائف التعليمية يتطلب توافق الدرجة العلمية مع التخصص والمرحلة التعليمية ومستوى الاختبار المحدد لكل مادة ومرحلة ومتى توفرت تلك الضوابط يستطيع التقدم للإعلان يتبع (1/2) ” . هام لوزارة الخدمة المدنية:

بعض الخريجين الذين اجتازوا ” كفايات المعلمين ” مؤخراً يمنعهم جدارة من الدخول للائحة الوظائف التعليمية مع العلم بأن كافة الشروط تنطبق عليهم ومنها اجتياز اختبار كفايات وينتهي تقديمهم ظهر السبت القادم ، فمن يعالج الخلل قبل انتهاء الوقت وفوات فرصة التقديم ” .

وأوضح : ” ومن تتوفر لديه تلك الضوابط و لم يتمكن من التقدم للإعلان ، فريق الدعم يتشرف بخدمته عبر برنامج تواصل على موقع وزارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا.