بالفيديو.. تكدس عدد صادم بمركبة حمولتها 6 ركاب فقط

بكين(صدى):

أبرز مقطع فيديو متداول، مشهد غريب لمركبة صغيرة تضم 40 راكبا في الصين، رغم أن حمولتها لا تتعدي 6 أفراد.

ووثق مقطع الفيديو لحظة سير المركبة في أحد شوارع الصين بشكل غير طبيعي، حيث تسير في مسار متعرج؛ ما دفع رجل الشرطة إلى إيقافها.

وظهر في المقطع 40 شخص ينزلون من المركبة بعد إيقافها، في مشهد يثير الدهشة، حيث يجعلك يتسائل كيف تواجد كل هذا العدد في هذه المركبة الضئلة.

وظهر الشرطي الذي أوقف العربية، مصدوما من هول المشهد، بعد نزول 40 راكبا في وقت واحد.

