صحيفة اليمن التابعة للرئيس ” صالح ” تفجر مفاجأة للحوثيين خلال أيام
نشرت صحيفة اليمن التابعة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” ترقبوا.. أيام فقط وستشهدون مفاجأة تزلزل مليشيا الحوثي وسينهي حلم ملالي ظهران في اليمن ” .
ومن جانبه قال ضابط في الحرس الجمهوري، أكرم حجر: ” أن أفراد الحرس الجمهوري يجري ترتيب صفوفهم من جديد ولكن هذه المرة ستكون صاعقة سريعة ونهائية وستشفي صدور الملايين ” .
ويأتي ذلك تزامنا مع ظهور نجل الرئيس صالح، العميد طارق محمد عبدالله صالح، في محافظة شبوة، بعد أنباء عن مقتله.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15248 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله يكون خير للجميع