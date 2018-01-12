بالفيديو.. ” النقد العربي ” توضح آلية حماية البطاقة الائتمانية

علي القحطاني (صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي، آلية حماية البطاقة الائتمانية من حوادث السرقة والاحتيال المنتشرة في الآونة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة النقد العربي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يوضح كيفية حماية البطاقة، ومن بينها عدم التصريح بالرقم السري لأي شخص.

وأكدت المؤسسة الابتعاد عن استخدام تواريخ الميلاد أو أرقام الهاتف كرقم سري، فضلا عن عدم تدوين الرقم السري خلف البطاقة أو في حافظة النقود.

ونوهت باستخدام المواقع الموثوقة أثناء عملية الشراء الإلكتروني، وعدم الاستجابة لأي روابط غير موثوقة تطلب الرقم السري للبطاقة.

وذكرت أن البنوك لا تطلب مثل هذه المعلومات السرية عبر رسائل نصية أو عبر البريد الإلكتروني.

وأشارت أنه في حالة استبدال البطاقة أو إلغائها يجب التخلص منها وقص الشريحة المغناطيسية الموجودة عليها؛ لتفادي التزوير.