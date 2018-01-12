استمرار اعتصام أهالي المعتقلين أمام سجن دستجرد بإيران

طهران(صدى):

استمر أهالي أفراد المعتقلين في الانتفاضة في اعتصامهم، بمدينة إصفهان الإيرانية أمام سجن دستجرد، حيث أنهم معتصمين منذ تاريخ 8 يناير ويطالبوا بالإفراج عن أبنائهم .

ويشعر الأهالي بالقلق على أبنائهم ، نظرا لأن مأمور نظام الملالي لا يتعامل معهم ولا يعطيهم إجابات صحيحة.

وتواصل الانتفاضة الإيرانية فعاليتها الاحتجاجية بتنظيم عدة مظاهرات كبرى في البلاد، واعترفت السلطات بوجود ما يزيد عن 3700 معتقل، وقد قام الأمن الإيراني بقمع عشرات المحتجين.