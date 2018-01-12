اتحاد الكرة يقرر تقديم 6 مباريات من الجولة الـ16 بكأس خادم الحرمين
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تقديم ست مباريات من دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقررة مسبقا أيام23 و 24 و 25 يناير الجاري، لتقام يومي 19 و 20 من الشهر نفسه.
وجاء جدول المباريات بعد التعديل كالأتي :
الاتحاد والاتفاق
يوم الجمعة 19 يناير، في تمام الساعة 8:10 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
الباطن وضمك
يوم السبت الموافق 20 يناير، في تمام الساعة 3:25 عصرا، على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.
الفيصلي والنجوم
يوم السبت الموافق 20 يناير، في تمام الساعة 3:30 عصرا، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.
القادسية والهلال
يوم السبت الموافق 20 يناير، في تمام الساعة 5:55 مساء، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
النصر والنهضة
يوم السبت الموافق 20 يناير، في تمام الساعة 6:10 مساء، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
الأهلي والعروبة
يوم السبت الموافق 20 يناير، في تمام الساعة 8:10 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
الفيحاء والفتح
يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، في تمام الساعة 3:35 عصرا، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.
الشباب والخليج
يوم الخميس الموافق 25 يناير، في تمام الساعة 8 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
اترك تعليقاً