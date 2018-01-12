الاتحاد الآسيوي يصر على لعب الدوري بقطر.. والمملكة تهدد بالانسحاب

نواف السالم(صدى):

أصر رئيس اتحاد الكرة السعودي عادل عزت، على أن لعب الأندية السعودية في الملاعب القطرية مرفوض تماما، برغم زيارة وفد آسيوي له بالرياض، أمس الخميس، مؤكدا أن عدم مشاركة السعودية في البطولة سيؤثر في سيرها بشكل كبير.

وقال: زيارة الوفد الآسيوي، اليوم، تأتي بشأن قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، الذي يشدّد على لعب مباريات دوري أبطال آسيا في قطر، وأبلغناهم أننا نرفض ذلك بشدة، ولن تلعب الأندية السعودية في قطر، وهذا أمرٌ محسومٌ.

وأضاف: ننتظر القرار النهائي في اجتماع المكتب التنفيذي في شهر فبراير المقبل، ومن دون الأندية السعودية والإماراتية، فإن الفشل سيكون مصير البطولة الآسيوية.

وفي نفس السياق، قال رئيس هيئة الرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي إن قرار اتحاد الكرة الإماراتي عدم خوض مواجهات دوري أبطال آسيا على الملاعب القطرية، لا رجعة فيه.

وأضاف: بنسبة 99 % سيصب قرار الاتحاد الآسيوي في مصلحتنا.