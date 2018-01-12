أبا الخيل: عدم السماح بعمل زوج المواطنة غير السعودي

عادل الحربي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة لا تسمح بعمل زوج المواطنة غير السعودي.

وقال ” أبا الخيل ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة ” الوزارة لا تسمح بعمل زوج المواطنة غير السعودي في المهن المقصورة على السعوديين ” .