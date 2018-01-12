أبا الخيل: عدم السماح بعمل زوج المواطنة غير السعودي
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة لا تسمح بعمل زوج المواطنة غير السعودي.
وقال ” أبا الخيل ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة ” الوزارة لا تسمح بعمل زوج المواطنة غير السعودي في المهن المقصورة على السعوديين ” .
رعد ***[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 ساعات
كونه اجنبى وخاصة بسوق الذهب لانه لم يتزوجها إلا لمصلحة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25384 ] نشر منذ 2 ساعتين
للأسف كثير من الأجانب
ماخذ من زوجتة السعودية
بوابة عبور
لاأقل ولاأكثر
زوج مواطنه وأبناء مواطنه
هذيلن وافدين وسلامتكم.
في جميع الشرائع والأديان
والمجتمعات
الولد ينسب لأبوه
وعندنا هنا محاولات يائسة
لينسبون أبناء المقيم للأم
والود ودهم ينسبون حتى المقيم زوج المواطنه
للمواطنة
أدخلوا تويتر وشوفوا الهراء
قسم باالله العظيم
يماني فاالمنطقة الشرقية
تحديدآ فاالدمام
أعرفه شخصيآ
طيب وش حليله تجلس تسولف معه تقول مسكين
هذا من أهل الجنه
الحين بعد ماأخذ الجنسية
مشاكله كل يوم مضاربات ولو توقف عند باب شقته باالغلط فجر لك كفرات السيارة
وصاير شر خاصة على السعوديين.