أمير الرياض يكرم مدينة الملك سعود الطبية

حسين العلي(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض،مدينة الملك سعود الطبية، لمشاركتها الفاعلة في ملتقى الطيران العام في دورته الرابعة ، والذي ينظمه نادي الطيران في مطار الثمامة بالرياض وشاركت مدينة الملك سعود الطبية في الملتقى بجناح يبرز دورها الطبي والمشاريع المستقبلية.

من جهته، أكد خالد العوفي مدير العلاقات العامة و الإعلام الصحي بأن رعاية المدينة للملتقى طبياً تأتي إيماناً منها بأهمية المشاركة في المناسبات والملتقيات الوطنية لإبراز الخدمات الطبية ونشر ثقافة التوعية الصحية بالإضافة إلى اطلاع الزوار على مشاريعنا المستقبلية .

وأضاف العوفي، بأن المدينة تثمن هذا التكريم الذي يعكس مدى التقدير لدورها في المجال الطبي والصحي ومشاركتها في الفعاليات والأنشطة .

وقدم العوفي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيـران السعودي لدعمه الرياضات الجوية في المملكة، ونشر ثقافة الطيران العام وعلومه في مختلف فئات المجتمع بالمملكة .