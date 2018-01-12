بالصور.. انطلاق فعاليات ” ربيع النعيرية ” الـ17

إبراهيم الزهراني(صدى):

انطلقت فعاليات مهرجان ربيع النعيرية السابع عشر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

وافتتح محافظ النعيرية إبراهيم الخريف الفعاليات نيابة عن سموه، في الحفل الذي أقيم في القاعة الرئيسية بالمهرجان، وشهد عددا من الفقرات الخطابية، حيث افتتح المحافظ القرية الشعبية واستمع من العاملات على تنظيم الأسر المنتجة لجانب من الأعمال الحرفية والمعروضات التي زينت هذه الأركان على مدى 43 ركنا في هذه القرية.

وقدم المحافظ خلال جولته داخل القرية الشعبية هدية لشركة أرامكو السعودية تسلمها نائب الرئيس ناصر النفيسي تقديرا لدور الشركة البارز في دعم كثير من أنشطة المحافظة وشراكتها في إنشاء مركز للأسر المنتجة، بعد ذلك دشن المحافظ المعرض التسويقي للمنتجات الاستهلاكية وكذلك قسم الفعاليات النسائية، ثم تجول في معارض الجهات المشاركة واستمع من مشرفي هذه المعارض عن البرامج والفعاليات التثقيفية التي سيقدمونها للزوار طيلة فترة المهرجان.

بعد ذلك افتتح المحافظ خيمة ذوي الاحتياجات الخاصة وخيمة الطفل ثم دشن بيت المعرفة الذي تقيمه شركة أرامكو السعودية وتجول في قرية السلامة المرورية واستمع ومرافقوه عن ما هو معد للزوار من برامج وأنشطة عن السلامة المرورية وزرع الوعي في أذهان النشء، بعد ذلك افتتح المحافظ المجلس الشعبي المعد لاستقبال ضيوف المهرجان واستمع من مشرف المجلس عن فعالية عرض الصقور، بعد ذلك توجه الجميع لقاعة الفعاليات الرئيسية.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض مرئي للتدشين أعقبه قصيدة منبرية للشاعر ضاوي العصيمي تلاها أوبريت وطني وشيلات ترحيبية بالحضور ، ثم ألقى محافظ النعيرية كلمة شكر في مستهلها سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لرعاية سموهما الكريم للمهرجان والدعم المتواصل الذي قاد إلى استمرار هذا النجاح طيلة السنوات الماضية.

وأشار إلى أن السياحة في بلادنا تحظى بدعم ورعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، مبينا أن ذلك خير دليل على اهتمام القيادة وفقها الله بهذا الجانب الحيوي في رقي وتطور المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ثم شارك المحافظ في العرضة السعودية وعدد من ضيوف المهرجان، ثم جرى السحب على الجوائز الكبرى حيث فازت سارة العازمي بجوال آيفون إكس وفاز بندر الحربي بسيارة حفل الافتتاح .

وحضر الحفل فضيلة رئيس محاكم الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن الرقيب ونائب رئيس أرامكو ناصر النفيسي ورئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان ورئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية المهندس سلطان الزهراني وعدد من رجال الأعمال والداعمين وجمهور غفير من الزوار.

وكانت الفعاليات المصاحبة قد بدأت باستعراضات مشوقة لاستقبال الزوار لرسم البسمة والفرح على الشفاه عبر ما يقدم من فعاليات متنوعة لجذب كافة الأعمار والاهتمامات.

