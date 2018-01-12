بالفيديو.. لجين عمران في منزل زوجها الأول وهدية غير متوقعة من شقيقه

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها عبر ” سناب شات ” مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بانستجرام ، يعرض زيارتها لمنزل زوجها الأول وعائلته برفقة أولادها.

وأظهر مقطع الفيديو لجين وهي تتجول داخل المنزل، حيث راحت تستعرض عددا من الأماكن فيه، وكشف الفيديو عن احتفاظ عم أولادها بعدد من الهواتف القديمة، كما استعرضت عددا من السيارات التي يمتلكها عم أولادها وتلقت منه هدية عبارة عن سيارة صغيرة تحمل تفاصيل سيارات حقيقية تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.