” هيئة مكة ” تكثف العمل الميداني والتوعوي خلال إجازة منتصف العام

إبراهيم الزهراني(صدى):

يكثف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة العمل الميداني والتوعوي خلال إجازة منتصف العام الدراسي بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين للعمل عند الشواطئ والمتنزهات والمجمعات التجارية والميادين العامة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على تكثيف الدوريات والجولات الميدانية والتوعوية في الميادين العامة والأسواق والحدائق والمتنزهات من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وحث العمري خلال متابعته العمل الميداني الأعضاء الميدانيين على الرفق والتعامل الحسن المستمر والكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الكتاب والسنة مشيداً بجهود الأعضاء الميدانية والتوعوية التي يقوم بها منسوبو الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة من خلال توزيع المواد التوعوية والهدايا وتفعيل المصليات المتنقلة لإقامة الصلوات في الأماكن العامة وغيرها من المناشط.

وذلك بدعم وتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند شاكرا فضيلته مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على دعمه لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.