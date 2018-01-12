” السياحة ” توقف إحدى فنادق جدة عن العمل

نايف السالم(صدى):

أصدر فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، قرارا بإيقاف فندقاً شهيراً بجدة، مملوكا لجهة حكومية، عن العمل؛ لعدم التجاوب مع الملاحظات المتعلقة بالأمن والسلامة و المرصودة من قبل الدفاع المدني.

ورصد الدفاع المدني 13 مخالفة تتعلق بالأمن والسلامة، فيما تجاوب الفندق مع عشر ملاحظات منها دون إنهاء بقية الملاحظات.

وأُسس الفندق منذ أكثر من عام دون ترخيص من أمانة محافظة جدة أو هيئة السياحة، ومن ثم لم يتمكن الفندق من إقامة أي معارض أو مؤتمرات أو حفلات أو إسكان نزلاء.