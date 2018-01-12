بعد مقتلهم في سوريا.. إيران تستقبل 7 جثامين للحرس الثوري

طهران(صدى):

وصل جثمان 7 من الحرس الثوري الإيراني، إلى مدينة قم الإيرانية، أمس الخميس، بعد مقتلهم أثناء مساندتهم لقوات النظام في سوريا.

وقالت وكالة ” دفاع برس ” الحكومية الإيرانية، إن الحرس الثوري، فقد سبعة عناصر له في سوريا، دون ذكر مكان مقتلهم بالضبط ولا أسمائهم.

وأضافت الوكالة أن هؤلاء القتلى السبعة، أربعة منهم يعملون في ميليشيات ‘لواء فاطميون’ الذراع الأكبر للحرس الثوري الإيراني، وثلاثة آخرون من الطائفة الزينبية، وينحدرون من مدينة قم، مشيرةً إلى أنهم سيدفنون في ذات المدينة.