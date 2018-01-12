طريقة توفير للبنزين

الجمعة 12
يناير
ههخخخ هذا خرطي في خرطي إذا تبغى توفر باالبنزين اجعل إطارات السيارت متساوية باالهواء الداخلي لها نفس ألي مكتوب على باب السيارة من المصنع والقيادة اجعلها على سرعة محددة فقط لا تزيد وتنقص بسرعة هذا من شأنه يجعل الصرف اكثر ولا تزيد حمولة على السيارة هذا من شأنه يصرف عليك كل ماخففت وزن السيارة كان افضل لك.
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M-512[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 3 ساعات
ههخخخ هذا خرطي في خرطي إذا تبغى توفر باالبنزين اجعل إطارات السيارت متساوية باالهواء الداخلي لها نفس ألي مكتوب على باب السيارة من المصنع والقيادة اجعلها على سرعة محددة فقط لا تزيد وتنقص بسرعة هذا من شأنه يجعل الصرف اكثر ولا تزيد حمولة على السيارة هذا من شأنه يصرف عليك كل ماخففت وزن السيارة كان افضل لك.