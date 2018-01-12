40 ألف اتصال بمركز عمليات مكة المكرمة خلال 24 ساعة
تلقي المركز الوطني للعميات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، 40.897 اتصال بمعدل 28 اتصال بالدقيقة .
وقال الحساب الرسمي للمركز عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” بتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٣٩هـ تلقى مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة (٤٠.٨٩٧) اتصال بمعدل (٢٨) اتصال بالدقيقة متنوعه ” .
وأضاف: ” أغلبها ذات طابع خدمي للمتصلين ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25384 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيهم العافية
قسم باالله
أنهم ميقصرون
تكلمت معهم عدة مرات
أخرها قبل نص ساعة
والله العظيم
يشكرون على جهودهم
ويستاهلون كل خير😘😘😘