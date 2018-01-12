سيدة في دعوى طلاق: ” زوجي مازوخي يرغمني على أفعال غريبة “

القاهرة(صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى طلاق ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة، للضرر منه مؤكده ” بأنه مازوخي (يحصل على متعة عبر الألم) وهو الأمر الذي لم تكن تعرفه قبل الزواج ” .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أن زوجها كان طبيعيًا معها قبل الارتباط، وكان يعاملها برقة مبالغة، ما جعلها تتعلق به جدًا، وتتمنى سرعة زفافهما لتظل معه دائمًا، ولم تكن تعلم أن هذه الأحلام ستنتهي بكابوس الواقع.

وأكملت بحزن، أن ميوله الغريبة لم تظهر إلا بعد مرور شهر واحد من الزواج، حين وجدته يطلب منها أن ” تضربه وتشتمه ” ، وأحيانًا كان يرتدي ملابسها الخاصة ويطلب منها معاملته بقسوة، وكانت الصدمة بالنهاية حين اعترف لها بميوله ” المازوخية ” .

واختتمت ندى كلامها، أنها حاولت مساعدته بعرضه على أخصائي نفسي للعلاقات الزوجية؛ لاستشارته في الوضع، لكنه أكد لها أن علاجه صعب للغاية، لأنه مقتنع بما يفعل ويحب ذلك.