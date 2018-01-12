سيدة في دعوى طلاق: ” زوجي مازوخي يرغمني على أفعال غريبة “
تقدمت سيدة مصرية بدعوى طلاق ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة، للضرر منه مؤكده ” بأنه مازوخي (يحصل على متعة عبر الألم) وهو الأمر الذي لم تكن تعرفه قبل الزواج ” .
وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أن زوجها كان طبيعيًا معها قبل الارتباط، وكان يعاملها برقة مبالغة، ما جعلها تتعلق به جدًا، وتتمنى سرعة زفافهما لتظل معه دائمًا، ولم تكن تعلم أن هذه الأحلام ستنتهي بكابوس الواقع.
وأكملت بحزن، أن ميوله الغريبة لم تظهر إلا بعد مرور شهر واحد من الزواج، حين وجدته يطلب منها أن ” تضربه وتشتمه ” ، وأحيانًا كان يرتدي ملابسها الخاصة ويطلب منها معاملته بقسوة، وكانت الصدمة بالنهاية حين اعترف لها بميوله ” المازوخية ” .
واختتمت ندى كلامها، أنها حاولت مساعدته بعرضه على أخصائي نفسي للعلاقات الزوجية؛ لاستشارته في الوضع، لكنه أكد لها أن علاجه صعب للغاية، لأنه مقتنع بما يفعل ويحب ذلك.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 4 ساعات
زخوة سبعة كلنج
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3791 ] نشر منذ 4 ساعات
يبي له واحد يمصطه بالخيزرانه لين يطيب من الي هو فيه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6815 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يصلح الحال صحيح ان كان مو مريض يبي له مصطه لين يصحصح من اللي هو فيه☺😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15879 ] نشر منذ 3 ساعات
😣
استغفر الله العظيم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 3 ساعات
اكووة على …………….. 😅
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا يبغاله العم معيض با الخيزرانه لين يعض الارض
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25384 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكلة هذي تجدها أحيانآ
حتى عند النساء
بعضهن دمويه
مدري كيف أصيغها لكم
لكن تتلذذ بالألم
لدرجة تجي تقبل زوجتك
ماتشوف الا شفايفك تقطر
تعض عض مهو صاحي😱
تحس بتنفسها قوي وحار بوجهك
وشفيك😡
معليش والله ماكان قصدي🤔
بنت النور[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تعليق ؟؟؟؟؟مافهمت شي بس شكله امرن كااااايد الله يبعده عنا