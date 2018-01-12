الجيش الباكستاني يؤكد أنه على اتصال جيد مع القوات الدولية في أفغانستان

إسلام آباد(صدى):

أكد المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور، أن الجيش الباكستاني على اتصال جيد مع القوات الدولية المنتشرة في أفغانستان.

وأضاف في تصريح صحفي أدلى به لقناة تلفزيونية باكستانية اليوم، إن باكستان تسعى دائماً إلى دعم الجهود المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان، وأن الجيش الباكستاني يؤمن في تحقيق الأهداف المشتركة بالتعاون مع القوات الدولية المتواجدة في أفغانستان.

وأشار إلى ان باكستان أن تشعر بالقلق إزاء توتر الوضع على حدودها الشرقية مع الهند، نظرًا لتنفيذ القوات الهندية هجمات متكررة على المناطق الباكستانية.